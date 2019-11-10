ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

НХЛ. «Виннипег» играет с «Далласом», «Нью-Джерси» против «Ванкувера», «Бостон» – «Филадельфия», «Флорида» победила «Рейнджерс»

10.11.2019 23:54 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

НХЛ

Регулярный чемпионат

Рейнджерс – Флорида 5:6 (1:2, 4:2, 0:1)
Дата проведения
10 ноября, 21.00, «Madison Square Garden»
Онлайн матча Видео
1:0 – 5 Линдгрен (Панарин, Строум)
1:1 – 18 Барков (Дадонов)
1:2 – 18 Тонинато (Уигар, Хант)
2:2 – 21 Хитил (Крайдер, Бучневич)
2:3 – 24 Дадонов (Юбердо, Барков)
3:3 – 25 Шей ()
4:3 – 27 Какко (Деанджело, Строум)
4:4 – 28 Ватрано (Дадонов)
5:4 – 38 Крайдер (Панарин, Фокс)
5:5 – 47 Бойл (Хоффман, Йэндл)

 

Виннипег – Даллас 3:2 (1:0, 0:2, 1:0)
Дата проведения
10 ноября, 22.00, «MTS Centre»
Онлайн матча Видео
1:0 – 19 Лайне (Уилер, Пионк)
1:1 – 25 Янмарк-Нюлен (Дикинсон)
1:2 – 30 Факса (Гурьянов, Линделль)
2:2 – 41 Копп (Лаури, Пулмэн)
3:2 – 60 Шайфли (Моррисси)

 

Ванкувер – Нью-Джерси 1:2 (0:2, 1:0, 0:0)
Дата проведения
11 ноября, 00.00, «Rogers Arena»
Онлайн матча Видео
0:1 – 11 Симмондс (Холл, Палмиери)
0:2 – 12 Братт (Заха, Сиверсон)
1:2 – 32 Босер (Хьюз, Миллер)

 

Детройт – Вегас 3:2 (1:1, 0:1, 2:0)
Дата проведения
11 ноября, 01.00, «Little Caesars Arena»
Онлайн матча Видео
0:1 – 16 Маршессо (Теодор, Смит)
1:1 – 19 Атанасиу (Гронек, Грин)
1:2 – 29 Пачиоретти (Ривс, Руа)
2:2 – 50 Боуи ()
3:2 – 59 Манта (Ларкин, Фаббри)

 

Чикаго – Торонто 5:4 (4:1, 0:0, 1:3)
Дата проведения
11 ноября, 03.00, «United Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 5 Кэйн (Строум, Дебринкат)
2:0 – 12 Дак (де Хаан, Шоу)
3:0 – 12 Кэйн (Строум, Дебринкат)
3:1 – 16 В. Нюландер (Мэттьюс)
4:1 – 17 Тэйвс (Кэйн, Дебринкат)
4:2 – 42 В. Нюландер (Мэттьюс)
4:3 – 52 Таварес (Мэттьюс, Юнссон)
5:3 – 56 Саад (Каджула, Тэйвс)
5:4 – 59 Юнссон (Мэттьюс, Таварес)

 

Бостон – Филадельфия 2:3 (0:2, 0:0, 2:0)
Дата проведения
11 ноября, 03.00, «TD Garden»
Онлайн матча Видео
0:1 – 13 Конекны (Кутюрье, Линдблум)
0:2 – 17 Майерс (Кутюрье, Конекны)
1:2 – 45 Хейнен (Хара, Койл)
2:2 – 52 Маршанд (Гжельчик)

 

Анахайм – Эдмонтон 1:2 (2 период)
Дата проведения
11 ноября, 05.00, «Honda Center»
Онлайн матча Видео
0:1 – 1 Нюджент-Хопкинс ()
1:1 – 3 Ракелль (Хенрик, Сильверберг)
1:2 – 10 Макдэвид (Кэссиан, Драйзайтль)

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица НХЛ

Статистика НХЛ 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости спорта
 
Владимир Бережков: «Спортивная цель МЧМ – выход в элиту, еще одна задача – собрать аудиторию не по принуждению»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.11.2019
Полесская правда
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика