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Владимир Бережков: «Спортивная цель МЧМ – выход в элиту, еще одна задача – собрать аудиторию не по принуждению»

10.11.2019 23:34 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Спортивный директор ФХБ Владимир Бережков рассказал о задачах сборной на МЧМ.

- Кстати о МЧМ, все ли готово к нему?

– То, что с «Чижовка-Арена» все будет в порядке – не сомневаюсь. Очень сильно хотим собрать аудиторию не по принуждению. Спортивная цель чемпионата – выход в элиту, еще одна задача – вернуть людей на трибуны, чтобы хорошая поддержка была не только у минского «Динамо», но и у сборной. Отчасти это удалось на прошлогоднем «Турнире 4-х наций».

Сейчас нужно приумножать успех и на всех перекрестках говорим #впередвбудущее, – сказал Бережков.

Напомним, что Беларуси примет молодежный (U20) чемпионат мира в дивизионе 1 (группа «А»). Турнир пройдет с 8 по 14 декабря нынешнего года в Минске на льду «Чижовка-Арены».

 

 
Теги: Минск
 
 
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Спортивный директор ФХБ Владимир Бережков рассказал о задачах сборной на МЧМ.
 
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