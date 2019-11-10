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Владимир Бережков: «Спортивная цель МЧМ – выход в элиту, еще одна задача – собрать аудиторию не по принуждению»
10.11.2019 23:34 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Спортивный директор ФХБ Владимир Бережков рассказал о задачах сборной на МЧМ.
- Кстати о МЧМ, все ли готово к нему?
– То, что с «Чижовка-Арена» все будет в порядке – не сомневаюсь. Очень сильно хотим собрать аудиторию не по принуждению. Спортивная цель чемпионата – выход в элиту, еще одна задача – вернуть людей на трибуны, чтобы хорошая поддержка была не только у минского
Сейчас нужно приумножать успех и на всех перекрестках говорим #впередвбудущее, – сказал Бережков.
Напомним, что Беларуси примет молодежный (U20) чемпионат мира в дивизионе 1 (группа «А»). Турнир пройдет с 8 по 14 декабря нынешнего года в Минске на льду «Чижовка-Арены».
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Владимир Бережков: «Спортивная цель МЧМ – выход в элиту, еще одна задача – собрать аудиторию не по принуждению»
Спортивный директор ФХБ Владимир Бережков рассказал о задачах сборной на МЧМ.
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