Владимир Бережков: «Спортивная цель МЧМ – выход в элиту, еще одна задача – собрать аудиторию не по принуждению»

Источник материала: Tribuna.com

Спортивный директор ФХБ Владимир Бережков рассказал о задачах сборной на МЧМ.

- Кстати о МЧМ, все ли готово к нему?

– То, что с «Чижовка-Арена» все будет в порядке – не сомневаюсь. Очень сильно хотим собрать аудиторию не по принуждению. Спортивная цель чемпионата – выход в элиту, еще одна задача – вернуть людей на трибуны, чтобы хорошая поддержка была не только у минского , но и у сборной. Отчасти это удалось на прошлогоднем «Турнире 4-х наций».

Сейчас нужно приумножать успех и на всех перекрестках говорим #впередвбудущее, – сказал Бережков.

Напомним, что Беларуси примет молодежный (U20) чемпионат мира в дивизионе 1 (группа «А»). Турнир пройдет с 8 по 14 декабря нынешнего года в Минске на льду «Чижовка-Арены».