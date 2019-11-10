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У Гвардиолы худший старт в тренерской карьере. «Ман Сити» набрал 25 очков в 12 турах
10.11.2019 23:24 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Команда Пепа Гвардиолы набрала 25 очков после 12 туров чемпионата Англии.
Это худший старт сезона в тренерской карьере Гвардиолы на топ-уровне. Ранее он возглавлял «Барселону» (2008-2012) и «Баварию» (2013-2016).
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«Манчестер Сити» проиграл «Ливерпулю» (1:3) в матче 12-го тура АПЛ.
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