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У Гвардиолы худший старт в тренерской карьере. «Ман Сити» набрал 25 очков в 12 турах

10.11.2019 23:24 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

«Манчестер Сити» проиграл «Ливерпулю» (1:3) в матче 12-го тура АПЛ.

Команда Пепа Гвардиолы набрала 25 очков после 12 туров чемпионата Англии.

Это худший старт сезона в тренерской карьере Гвардиолы на топ-уровне. Ранее он возглавлял «Барселону» (2008-2012) и «Баварию» (2013-2016).

 
 
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«Манчестер Сити» проиграл «Ливерпулю» (1:3) в матче 12-го тура АПЛ.
 
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