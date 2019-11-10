Кисляк, Сачивко, Бессмертный, Лисакович и еще 19 игроков вызваны в сборную Беларуси на матчи с Германией и Черногорией

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер сборной Беларуси Михаил Мархель определился с окончательным списком игроков, которые будут приглашены в команду на матч квалификации Евро-2020 против Германии и товарищеский матч с командой Черногории.

Тренер включил в окончательный состав национальной команды 23 футболиста:

Вратари: Александр Гутор («Динамо-Брест»), Сергей Черник, Антон Чичкан (оба – БАТЭ, Борисов).

Защитники: Александр Мартынович («Краснодар», Россия), Денис Поляков («Урал», Екатеринбург, Россия), Олег Веретило, Александр Павловец (оба – «Динамо-Брест»), Сергей Матвейчик, Александр Сачивко (оба – «Шахтер», Солигорск), Никита Наумов («Жетысу», Талдыкорган, Казахстан), Николай Золотов («Витебск»), Дмитрий Бессмертный (БАТЭ, Борисов).

Полузащитники: Сергей Кисляк, Павел Нехайчик (оба – «Динамо-Брест»), Станислав Драгун, Игорь Стасевич, Евгений Яблонский (все – БАТЭ, Борисов), Юрий Ковалев («Шахтер», Солигорск), Иван Маевский («Астана», Казахстан), Владислав Климович («Торпедо-БелАЗ», Жодино).

Нападающие: Денис Лаптев («Динамо-Брест»), Максим Скавыш (БАТЭ, Борисов), Виталий Лисакович («Вараждин», Хорватия).

Сбор продлится с 11 по 20 ноября. Наша дружина разместится в техническом центре БФФ и будет тренироваться на комплексе футбольных полей федерации. 14 ноября сборная Беларуси вылетит в Германию.