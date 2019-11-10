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Кирилл Кириленко не передал паспорт для оформления визы и не сыграет против «молодежки» Гибралтара
11.11.2019 13:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Нападающий львовских «Карпат» и молодежной сборной Беларуси (U-21) Кирилл Кириленко не попал в окончательный состав на матч с командой Гибралтара, который состоится 19 ноября.
19-летний футболист по каким-то причинам не передал паспорт для оформления визы в Гибралтар. Таким образом, Кириленко не поможет команде Сергея Яромко в предстоящей игре.
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Нападающий львовских «Карпат» и молодежной сборной Беларуси (U-21) Кирилл Кириленко не попал в окончательный состав на матч с командой Гибралтара, который состоится...
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