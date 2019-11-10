Кирилл Кириленко не передал паспорт для оформления визы и не сыграет против «молодежки» Гибралтара 

Источник материала: Tribuna.com

Нападающий львовских «Карпат» и молодежной сборной Беларуси (U-21) Кирилл Кириленко не попал в окончательный состав на матч с командой Гибралтара, который состоится 19 ноября.

19-летний футболист по каким-то причинам не передал паспорт для оформления визы в Гибралтар. Таким образом, Кириленко не поможет команде Сергея Яромко в предстоящей игре.

Кирилл Кириленко: «Для каждого игрока очень важно приезжать и биться за свою страну и за герб, который у тебя на груди»