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Кирилл Кириленко не передал паспорт для оформления визы и не сыграет против «молодежки» Гибралтара 

11.11.2019 13:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Нападающий львовских «Карпат» и молодежной сборной Беларуси (U-21) Кирилл Кириленко не попал в окончательный состав на матч с командой Гибралтара, который состоится 19 ноября.

19-летний футболист по каким-то причинам не передал паспорт для оформления визы в Гибралтар. Таким образом, Кириленко не поможет команде Сергея Яромко в предстоящей игре.

Кирилл Кириленко: «Для каждого игрока очень важно приезжать и биться за свою страну и за герб, который у тебя на груди»

 
 
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Нападающий львовских «Карпат» и молодежной сборной Беларуси (U-21) Кирилл Кириленко не попал в окончательный состав на матч с командой Гибралтара, который состоится...
 
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