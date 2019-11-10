Фанаты брестского «Динамо» на матче с «Ислочью» скандировали нецензурные кричалки в адрес АБФФ

Источник материала: Tribuna.com

Фатаны брестского «Динамо» на матче 28 тура чемпионата Беларуси скандировали нецензурные кричалки в адрес руководства АБФФ.

«Оле-ола, ######## у руля!» и «АБФФ, ты нас слышишь? Пошли #####!»

Отметим, что на игре присутствовал глава федерации Владимир Базанов, который смотрел матч в компании босса брестчан Александра Зайцева и первый замглавы АБФФ Юрий Вергейчик.

Добавим, что такое поведение болельщиков могло быть вызвано санкциями федерации в отношении «Динамо» после матча с «Шахтером».

Игрок «Динамо» Сергей Кисляк получил 5-матчевую дисквалификацию, клуб оштрафован.

ВИДЕО (6:40, 11:00 и 11:25)