|
Фанаты брестского «Динамо» на матче с «Ислочью» скандировали нецензурные кричалки в адрес АБФФ
11.11.2019 08:03 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Фатаны брестского «Динамо» на матче 28 тура чемпионата Беларуси скандировали нецензурные кричалки в адрес руководства АБФФ.
«Оле-ола, ######## у руля!» и «АБФФ, ты нас слышишь? Пошли #####!»
Отметим, что на игре присутствовал глава федерации Владимир Базанов, который смотрел матч в компании босса брестчан Александра Зайцева и первый замглавы АБФФ Юрий Вергейчик.
Добавим, что такое поведение болельщиков могло быть вызвано санкциями федерации в отношении «Динамо» после матча с «Шахтером».
Игрок «Динамо» Сергей Кисляк получил 5-матчевую дисквалификацию, клуб оштрафован.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Фатаны брестского «Динамо» на матче 28 тура чемпионата Беларуси скандировали нецензурные кричалки в адрес руководства АБФФ.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)