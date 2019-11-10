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Белорусские самбисты завоевали 11 наград на ЧМ в Республике Корея

11.11.2019 — Новости Спорта | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Белорусские спортсмены завоевали 11 медалей на чемпионате мира по самбо, который прошел в Чхонджу (Республика Корея), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусские самбисты завоевали 11 наград на ЧМ в Республике Корея

Анфиса Копаева. Фото Всероссийской федерации самбо

В последний день соревнований белоруска Мария Кондратьева (весовая категория свыше 80 кг) поднялась на вторую ступень пьедестала почета. Ее партнерши по команде Екатерина Прокопенко (56 кг) и Ольга Малейко (68 кг) завоевали бронзовые награды.

Ранее серебряные медали в копилку белорусской сборной принесли Татьяна Мацко (64 кг), Степан Попов (74 кг) и Анфиса Копаева (48 кг). На третью ступень пьедестала почета поднимались Марина Жарская (52 кг), Анжела Жилинская (72 кг), Алексей Степанков (90 кг), Андрей Казусенок (100 кг) и в боевом самбо Евгений Алексиевич (82 кг).

На прошлогоднем чемпионате мира по самбо в Бухаресте белорусские атлеты завоевали двенадцать наград (2 золотые, 5 серебряных, 5 бронзовых).

Самбо — неолимпийский вид спорта, 30 октября 2018 года Международный олимпийский омитет (МОК) объявил о временном признании самбо.

Источник: БелТА

 
 
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Белорусские спортсмены завоевали 11 медалей на чемпионате мира по самбо, который прошел в Чхонджу (Республика Корея), сообщает корреспондент БЕЛТА. В
 
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