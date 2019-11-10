Алексей Мелешкевич: «У «Арсенала» нет самоцели попасть в высшую лигу. В нее можно попасть за год, а что дальше?»

Источник материала: Tribuna.com

Алексей Мелешкевич, соучредитель дзержинского «Арсенала», рассказал о дальнейших целях команды после выхода в первую лигу.

«Максимальные задачи на сезон выполнены. Следующая задача – это развитие клуба, это работа с молодежью. Мы сейчас открыли школу, набрали порядка 70 детей и на этом остановились, потому что немного ограничен ресурс. Больше пока не можем.

Высшая лига? Я бы не стал забегать настолько вперед. У нас нет самоцели попасть в высшую лигу. В нее можно попасть за год, а что дальше?! Мы должны сделать фундамент, подушку, на которую сможем рассчитывать в тяжелую минуту.

Основная цел была вернуть футбол в родной город. Город давно изголодался по футболу республиканского масштаба. Поэтому, когда команда за что-то борется, очень приятно смотреть на то, как их поддерживают и в тяжелую минуту, и в плохую погоду. И на выездные матчи родители приезжают с детьми в нашей атрибутике. Что еще нужно для счастья. Я считаю, у нас получилось все», – сказал Мелешкевич.