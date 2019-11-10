Сергей Яромко: «Костяк молодежки вырисовывается, может нет слишком ярких личностей, но сам коллектив сформирован»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер молодежной сборной Беларуси Сергей Яромко поделился ожиданиями от матча против Гибралтара в квалификации ЧЕ.



- Вы говорили, что постепенно строите молодежную сборную. Довольны этим процессом? Определились ли для вас те стержневые футболисты, вокруг которых строится команда?

– Персонально футболистов я выделять не буду. Костяк определился и с каждым сбором ротации не очень большая. Сейчас выбыл по травме Кучинский, неплохо себя проявил Малькевич, Лях. Поэтому эти футболисты вводятся. Место в составе завоевал Ксенофонтов. Это для нас хорошо.

Когда строится команда, определяются какие-то требования. Это требования индивидуального плана, командой тактики игры в обороне и атаке. Если менять футболистов часто и много – тяжело строить команду. А когда добавляется 1-2 футболиста, тогда коллектив понимает четко и ясно, что от него требуется. А так костяк вырисовывается, может нет слишком ярких личностей, но сам коллектив сформирован.

- После домашних 10:0 с Гибралтаром, помимо самой победы, есть ли какие-то другие цели перед командой, например, по количеству голов?

– Цель самая главная сейчас одна – спуститься с небес и забыть ту игру. Это самое главное. Если футболисты смогут это сделать, а я надеюсь они смогут – тогда будет все нормально. О количестве забитых голов я не думаю. Важна принципиальна победа. Тот же Кипр обыграл Гибралтар всего 1:0, португальцы обыграли всего 4:0. 10:0 мы давно забыли. Это первое, что я скажу сегодня на собрании, – сказал Яромко.

Шкурин, Кириленко, Седько попали в расширенный список молодежной сборной Беларуси на матчи с командами Гибралтара и Словакии