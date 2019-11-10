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Сергей Яромко: «Костяк молодежки вырисовывается, может нет слишком ярких личностей, но сам коллектив сформирован»
11.11.2019 16:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер молодежной сборной Беларуси Сергей Яромко поделился ожиданиями от матча против Гибралтара в квалификации ЧЕ.
- Вы говорили, что постепенно строите молодежную сборную. Довольны этим процессом? Определились ли для вас те стержневые футболисты, вокруг которых строится команда?
– Персонально футболистов я выделять не буду. Костяк определился и с каждым сбором ротации не очень большая. Сейчас выбыл по травме Кучинский, неплохо себя проявил Малькевич, Лях. Поэтому эти футболисты вводятся. Место в составе завоевал Ксенофонтов. Это для нас хорошо.
Когда строится команда, определяются какие-то требования. Это требования индивидуального плана, командой тактики игры в обороне и атаке. Если менять футболистов часто и много – тяжело строить команду. А когда добавляется 1-2 футболиста, тогда коллектив понимает четко и ясно, что от него требуется. А так костяк вырисовывается, может нет слишком ярких личностей, но сам коллектив сформирован.
- После домашних 10:0 с Гибралтаром, помимо самой победы, есть ли какие-то другие цели перед командой, например, по количеству голов?
– Цель самая главная сейчас одна – спуститься с небес и забыть ту игру. Это самое главное. Если футболисты смогут это сделать, а я надеюсь они смогут – тогда будет все нормально. О количестве забитых голов я не думаю. Важна принципиальна победа. Тот же Кипр обыграл Гибралтар всего 1:0, португальцы обыграли всего 4:0. 10:0 мы давно забыли. Это первое, что я скажу сегодня на собрании, – сказал Яромко.
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Сергей Яромко: «Костяк молодежки вырисовывается, может нет слишком ярких личностей, но сам коллектив сформирован»
Главный тренер молодежной сборной Беларуси Сергей Яромко поделился ожиданиями от матча против Гибралтара в квалификации ЧЕ.
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