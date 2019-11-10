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У Министерства спорта и туризма появился свой флаг
11.11.2019 16:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
У Министерства спорта и туризма появился свой флаг. В ходе церемонии первый заместитель главы Администрации президента Максим Рыженков отметил важность данного события и подчеркнул, что Минспорта доказало свою эффективность и востребованность.
— Наконец узаконены наши геральдические знаки. Флаг — это символ нашего министерства, который вдохновит белорусских атлетов на новые лучшие результаты. Мы должны нести это знамя гордо, — сказал Министр спорта Сергей Ковальчук.
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У Министерства спорта и туризма появился свой флаг.
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