Источник материала: Tribuna.com

У Министерства спорта и туризма появился свой флаг. В ходе церемонии первый заместитель главы Администрации президента Максим Рыженков отметил важность данного события и подчеркнул, что Минспорта доказало свою эффективность и востребованность.

— Наконец узаконены наши геральдические знаки. Флаг — это символ нашего министерства, который вдохновит белорусских атлетов на новые лучшие результаты. Мы должны нести это знамя гордо, — сказал Министр спорта Сергей Ковальчук.









Фото: БЕЛТА