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У Министерства спорта и туризма появился свой флаг

11.11.2019 16:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

У Министерства спорта и туризма появился свой флаг. В ходе церемонии первый заместитель главы Администрации президента Максим Рыженков отметил важность данного события и подчеркнул, что Минспорта доказало свою эффективность и востребованность.

  — Наконец узаконены наши геральдические знаки. Флаг — это символ нашего министерства, который вдохновит белорусских атлетов на новые лучшие результаты. Мы должны нести это знамя гордо, — сказал Министр спорта Сергей Ковальчук.

У Министерства спорта и туризма появился свой флаг


Фото: БЕЛТА

 
 
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У Министерства спорта и туризма появился свой флаг.
 
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