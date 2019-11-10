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14 человек выиграли в конкурсе прогнозистов Maxline и получат деньги на счет

11.11.2019 18:11 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Букмекерская компания Maxline подвела итоги конкурса прогнозистов, посвященного четвертому туру группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы. Главный приз составлял 10 000 рублей. Чтобы получить его на игровой баланс, было необходимо угадать исходы всех 15 предлагаемых матчей.

На этот раз лучший прогнозист не ошибся в десяти прогнозах. Он получит на свой игровой счет 20 рублей. Номер игрока 19801.

Три человека угадали девяти исходов и их счет пополнится на 10 рублей – 35375, 60362, 46162.

В восьми прогнозах оказались верны сразу десять прогнозистов, за что получат по 5 рублей на свой игровой счет: 31458, 26007, 56386, 37760, 22210, 55393, 56527, 58711, 59356, 30750.

Зачисление бонуса у победителей произойдет в течение двух дней, как было указано в условиях.

14 человек выиграли в конкурсе прогнозистов Maxline и получат деньги на счет

 
 
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Букмекерская компания Maxline подвела итоги конкурса прогнозистов, посвященного четвертому туру группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы. Главный приз...
 
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