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14 человек выиграли в конкурсе прогнозистов Maxline и получат деньги на счет
11.11.2019 18:11 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Букмекерская компания Maxline подвела итоги
На этот раз лучший прогнозист не ошибся в десяти прогнозах. Он получит на свой игровой счет 20 рублей. Номер игрока 19801.
Три человека угадали девяти исходов и их счет пополнится на 10 рублей – 35375, 60362, 46162.
В восьми прогнозах оказались верны сразу десять прогнозистов, за что получат по 5 рублей на свой игровой счет: 31458, 26007, 56386, 37760, 22210, 55393, 56527, 58711, 59356, 30750.
Зачисление бонуса у победителей произойдет в течение двух дней, как было указано в
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Букмекерская компания Maxline подвела итоги конкурса прогнозистов, посвященного четвертому туру группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы. Главный приз...
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