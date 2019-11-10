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Вудкрофт про расставание с Шором: «Если ты набираешь баллы, а команда проигрывает, значит, нужно что-то менять. Мы решили заменить Дрю на другого хоккеиста»

11.11.2019 19:07 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт поделился мнением о причинах расставания с Дрю Шором.

«Дрю – отличный хоккеист. Он здорово играл в «Динамо», хорошо смотрелся в своей роли, зарабатывал очки. Но если ты набираешь баллы, а команда проигрывает, значит, нужно что-то менять, попробовать по-другому. Мы решили заменить Дрю на другого хоккеиста, который должен принять вызов и сыграть лучше. Наша структура как машина. Мы не меняем ее, а меняем запчасти. Пытаемся вставить того, кто может лучше исполнить эту роль. Если ты играешь в пике первого звена, понятное дело, будешь набирать свои очки. Но команда все равно проигрывает. Поэтому надо что-то менять – мы решили сделать это сейчас. Пробуем игроков на позицию Шора. Надеюсь, они примут этот вызов и кто-то из них станет центром звена и сможет играть лучше, чем Дрю, приносить команде победы.

Кто может его заменить? Например, Райан Спунер. Мы ни в коем случае не обвиняем Дрю в том, как играем. Он отличный игрок и помогал нашей команде. Но в хоккее все сводится к результату. Когда ты не получаешь его, нужно предпринять что-то новое. Мы много ждем от наших легионеров, ветеранов-белорусов, молодых игроков. Нам нужна была встряска, которую мы совершили прямо сейчас. Будем надеяться, это пойдет команде на пользу», – сказал Вудкрофт.

«Динамо» расторгло контракт с Шором, Принс выставлен на драфт отказов, Степанов, Дюков, Бокун и Феоктистов отправлены в фарм-клубы

 
 
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