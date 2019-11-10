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Граньяни внесен в список травмированных. Пулккинен восстановился после травмы
11.11.2019 19:02 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Защитник минского «Динамо» Марк-Андре Граньяни внесен в список, сообщает
Отметим, что нападающий Тему Пулккинен окончательно выздоровел и, возможно, попадет в заявку уже в матче с нижегородским
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Защитник минского «Динамо» Марк-Андре Граньяни внесен в список, сообщает сайт «зубров».
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