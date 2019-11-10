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Крэйг Вудкрофт: «Давайте посмотрим правде в глаза: мы одна из самых бедных, наименее опытных и мастеровитых команд в лиге»

11.11.2019 18:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт поделился мнением об игре команды.

– Верите ли вы свою команду так, как это было летом?

– Давайте посмотрим правде в глаза: мы одна из самых бедных, наименее опытных и мастеровитых команд в лиге. Поэтому нам нужно опираться на что-то другое. Это как раз работоспособность, работа на льду каждый вечер. Она не требует особого таланта. Ты можешь выходить, работать на льду и за счет этого добиваться результатов.

Мы должны понимать, что чаще всего против нас играют более мастеровитые команды с большим бюджетом и большей глубиной состава. Нужно опираться на работоспособность и к этому добавить сплоченность команды – это тоже один из важных факторов. Если наша команда будет максимально работоспособной и сплоченной как коллектив – это два очка каждый вечер. Мы должны к этому стремиться.

Я уверен в команде так же, как это было летом. Позитивные моменты в нашей игре приходились даже на матче с топовыми соперниками, у которых куда больше возможностей и мастерства, чем у нас. С «Ак Барсом» мы хорошо играли, держались уверенно, но, к сожалению, пропустили гол за несколько минут до конца и уступили. М

ы играли хорошо, даже несмотря на то, что в том матче не было первого номера нашей команды. В домашней игре с «Салаватом» мы тоже выглядели слаженно, сплоченно – к сожалению, чуть-чуть не хватило, и мы снова проиграли, но показали хороший хоккей.

Я верю в свою команду, в каждого из игроков. Вопрос в том, что нужно заставить хоккеистов поверить в себя.

Весь тренерский штаб верит в них, видит потенциал. С этим чувством мы готовимся к каждому матчу. Но, как бы ты ни верил в них и себя, иногда дело касается исполнения. В каждой оставшейся игре ребята должны биться за себя и партнеров. Если они будут делать это, каждый вечер у нас будут шансы на победу. Поэтому я верю в команду так же, как и летом, – сказал Вудкрофт.

 
 
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Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт поделился мнением об игре команды.
 
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