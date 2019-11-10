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Михаил Захаров: «Затаил ли Брикун на меня обиду? Надеюсь, он не девчонка, чтобы обижаться»
11.11.2019 19:32 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров рассказал об отношениях с вратарем националки Игорем Брикуном. Напомним, что в начале сентября бывший главком «Юности» в матче Лиги чемпионов против назвал голкипера «
- Любопытно, почему основным в Лиепаю отправился именно Брикун?
– Нужно было еще раз его проверить, и в этом мой ассистент Дмитрий Карпиков был солидарен. И в общем Игорь меня убедил в своей профпригодности.
- Не затаил ли обиду подопечный за ваш спич в его адрес в паузе матча Лиги чемпионов?
– Это надо у него спросить. Надеюсь, он не девчонка, чтобы обижаться. Просто каждый должен делать свое дело. И нормально делать. А обиженных на меня хватает — не обращаю внимания, – сказал Захаров.
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Главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров рассказал об отношениях с вратарем националки Игорем Брикуном.
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