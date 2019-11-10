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Михаил Захаров: «Затаил ли Брикун на меня обиду? Надеюсь, он не девчонка, чтобы обижаться»

11.11.2019 19:32 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров рассказал об отношениях с вратарем националки Игорем Брикуном. Напомним, что в начале сентября бывший главком «Юности» в матче Лиги чемпионов против назвал голкипера «алкашом».

- Любопытно, почему основным в Лиепаю отправился именно Брикун?

– Нужно было еще раз его проверить, и в этом мой ассистент Дмитрий Карпиков был солидарен. И в общем Игорь меня убедил в своей профпригодности.

- Не затаил ли обиду подопечный за ваш спич в его адрес в паузе матча Лиги чемпионов?

– Это надо у него спросить. Надеюсь, он не девчонка, чтобы обижаться. Просто каждый должен делать свое дело. И нормально делать. А обиженных на меня хватает — не обращаю внимания, – сказал Захаров.

Захаров назвал своего вратаря «алкашом» и вообще сильно матерился – матч ЛЧ вывел тренера из себя

 
 
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Главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров рассказал об отношениях с вратарем националки Игорем Брикуном.
 
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