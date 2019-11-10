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Минское «Динамо» посетило сегодня храм Всех Святых

11.11.2019 20:03 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня минское хоккейное «Динамо» посетило храм Всех Святых.

Хоккеисты спускались в крипту церкви. Также игроки поставили в храме несколько свечей, сообщает «Наша Нива».

Напомним, что минское «Динамо» потерпело уже 11 поражений подряд и занимает предпоследнее место в турнирной таблице КХЛ.

 
 
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Сегодня минское хоккейное «Динамо» посетило храм Всех Святых.
 
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