Минское «Динамо» посетило сегодня храм Всех Святых

Источник материала: Tribuna.com

Сегодня минское хоккейное посетило храм Всех Святых.

Хоккеисты спускались в крипту церкви. Также игроки поставили в храме несколько свечей, сообщает « Наша Нива ».

Напомним, что минское «Динамо» потерпело уже 11 поражений подряд и занимает предпоследнее место в турнирной таблице .