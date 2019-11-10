Крэйг Вудкрофт: «Точно знаю: руководство верит, что я могу изменить ситуацию к лучшему. Я верю, что смогу вывести команду из этого пике на новый уровень»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер минского Крэйг Вудкрофт считает, что сможет вывести игру «зубров» на новый уровень.

«Да, тренерская доля незавидна. Но руководство клуба верит в меня и поддерживает. Точно знаю: руководство верит, что я могу изменить ситуацию к лучшему. Вряд ли в клубе есть такой человек, который хочет этого больше меня.

Каждый день я прихожу сюда [на «Минск-Арену»] и на максимуме отдаюсь команде, нашему делу. Каждый день я работаю, как профессионал, всегда стараюсь думать о нашей игре, улучшать ее. В клубе ко мне все относятся очень хорошо. Я верю, что смогу вывести команду из этого пике на новый уровень», – сказал Вудкрофт.