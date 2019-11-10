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Егор Хаткевич: «Как узнал, что не вызвали в сборную? Есть чат в вайбере среди актуального состава, меня вот удалили»

11.11.2019 20:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Голкипер «Ислочи» Егор Хаткевич рассказал, как узнал, что не попал в состав сборной Беларуси на ближайшие матчи.

- Когда узнал, что не попадаешь в окончательный список национальной сборной на ближайшие матчи?

– Еще в начале прошлой недели. Хотя никто из расположения сборной не звонил, ничего не сообщал. Просто у нас есть чат в «вайбере», среди актуального состава сборной. Туда периодически кого-то добавляют, а кого-то оттуда убирают. Меня вот и удалили — все стало понятно.

- То есть, главный тренер ничего не говорил?

– Нет, а что он должен сказать? Это решение и выбор штаба. Мне кажется, не нужно ничего объяснять.

- Сильно расстроился?

– Ну, есть немного, конечно. Тем более после того, как в прошлом месяце окунулся в атмосферу сборной. Наверное, любой футболист хочет выступать за национальную команду. Плюс впереди гостевой матч в Германии, против одной из лучших команд мира. Уже просто посмотреть вживую, как играет топ-сборная, дорогого стоит. Да хотя просто погрузиться в эту атмосферу — уже интересно, – сказал Хаткевич.

 
 
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Голкипер «Ислочи» Егор Хаткевич рассказал, как узнал, что не попал в состав сборной Беларуси на ближайшие матчи.
 
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