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Николай Ходасевич: «Алексей Бага, судя по всему, зимой покинет БАТЭ. Есть два варианта на замену: Альшевский и Молош»

11.11.2019 21:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Известный журналист Николай Ходасевич поделился мнением о состоянии дел в БАТЭ.

«Алексей Бага, судя по всему, зимой покинет клуб. И тут же возникает вопрос: а кто вместо? Эта не то, что интригующая тема, это болезненная тема для Борисова. И сейчас, в новой эре жизни БАТЭ, наступает очень важный момент: на кого сделать ставку?

Как показывает практика: тренер значит очень многое для футбольного клуба БАТЭ. В той связи, что, на мой вкус, не выстроена клубная структура настолько четко, чтобы человек просто тренировал.

Он должен принимать участие во всех процессах. Если Алексей Бага уходит, то должен прийти человек, который должен взять на себя ответственность в том числе за селекцию, за какие-то решения, за мотивацию и т.д.

Насколько я понимаю, сейчас, на мой вкус, есть два варианта. Сразу отсекаю возможность тренера со стороны. Есть два варианта: Кирилл Альшевский, который может зайти из дублирующего состава, который не имеет грандиозного опыта работы на клубном уровне, но я, допускаю, что там БАТЭ может сделать ставку на перезагрузку с молодыми футболистами, и второй вариант – Дмитрий Молош. У него есть самостоятельный опыт в «Смолевичах», затем он оттуда ушел. Затем работал помощником Алексей Баги. И, с одной стороны, будет неэтично, если он станет главным тренером, а, с другой стороны, что у нас в жизни этично, если предлагают попробовать себя в роли главного. Но и этот вариант, как и с Альшевским, – это все риски. По многим причинам.

Я просто заострю внимание на другом, что все равно, на мой вкус, итоги этого сезона должны подводиться не с точки зрения работы тренера, а с точки зрения эффективности работы клубной. Там, мне кажется, нужно проводить работу над ошибками и исправлять их в ближайшее трансферное окно, в том числе по селекции», – сказал Ходасевич на своем YouTube-канале.

 
 
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Известный журналист Николай Ходасевич поделился мнением о состоянии дел в БАТЭ.
 
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