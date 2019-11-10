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Николай Ходасевич: «Алексей Бага, судя по всему, зимой покинет БАТЭ. Есть два варианта на замену: Альшевский и Молош»
11.11.2019 21:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Известный журналист Николай Ходасевич поделился мнением о состоянии дел в
«Алексей Бага, судя по всему, зимой покинет клуб. И тут же возникает вопрос: а кто вместо? Эта не то, что интригующая тема, это болезненная тема для Борисова. И сейчас, в новой эре жизни БАТЭ, наступает очень важный момент: на кого сделать ставку?
Как показывает практика: тренер значит очень многое для футбольного клуба БАТЭ. В той связи, что, на мой вкус, не выстроена клубная структура настолько четко, чтобы человек просто тренировал.
Он должен принимать участие во всех процессах. Если
Насколько я понимаю, сейчас, на мой вкус, есть два варианта. Сразу отсекаю возможность тренера со стороны. Есть два варианта: Кирилл Альшевский, который может зайти из дублирующего состава, который не имеет грандиозного опыта работы на клубном уровне, но я, допускаю, что там БАТЭ может сделать ставку на перезагрузку с молодыми футболистами, и второй вариант – Дмитрий Молош. У него есть самостоятельный опыт в «Смолевичах», затем он оттуда ушел. Затем работал помощником Алексей Баги. И, с одной стороны, будет неэтично, если он станет главным тренером, а, с другой стороны, что у нас в жизни этично, если предлагают попробовать себя в роли главного. Но и этот вариант, как и с Альшевским, – это все риски. По многим причинам.
Я просто заострю внимание на другом, что все равно, на мой вкус, итоги этого сезона должны подводиться не с точки зрения работы тренера, а с точки зрения эффективности работы клубной. Там, мне кажется, нужно проводить работу над ошибками и исправлять их в ближайшее трансферное окно, в том числе по селекции», – сказал Ходасевич на своем
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Николай Ходасевич: «Алексей Бага, судя по всему, зимой покинет БАТЭ. Есть два варианта на замену: Альшевский и Молош»
Известный журналист Николай Ходасевич поделился мнением о состоянии дел в БАТЭ.
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