Вудкрофт разобрал последние 11 поражений минского «Динамо»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал серию поражений команды из 11 матчей.

– Даже в последние недели у команды были хорошие матчи, но после 11 поражений подряд игроки не теряют уверенность в правильности пути?

– Давайте внимательнее посмотрим на нашу серию поражений.

«Ак Барс». Играли лучше соперника, но уступили. Не было основного вратаря.

в гостях. Играли лучше, но проиграли, почему-то начав играть только после третьей пропущенной шайбы. Стоял молодой Толопило? А игроки об этом не знали? Мы тысячу раз говорили, что нужно помочь ему, больше блокировать, помогать на пятачке. Это не оправдание.

«Йокерит». Играли лучше, но уступили, провалив отрезок в третьем периоде. Снова не было основного вратаря.

«Витязь». Играли лучше, должны были побеждать. Опять без основного вратаря.

«Торпедо». Тут мы вообще не играли в хоккей.

. Играли лучше, могли побеждать.

«Динамо Рига» дома. Играли намного лучше.

дома. Вели 2:0, но после травмы Граньяни пропустили три шайбы.

. Перебросали соперника и должны были побеждать.

. Были лучшей командой, но судьи решили иначе.

«Салават Юлаев» в гостях. В этот вечер мы даже не достойны были выходить с ними на одну площадку.

Как видите, только в двух матчах из 11 мы были точно хуже соперника. И, поверьте, игроки заплатили за эту серьезную цену. Я верю, что они больше никогда не захотят выходить на игру неподготовленными.

Если посмотреть на картину целиком, то все не так и плохо, как люди думают.

Болельщики, которые продолжают нас поддерживать на «Минск-Арене», прекрасно понимают, что очень часто нам не хватает совсем чуть-чуть, – сказал Вудкрофт.

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