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Вудкрофт разобрал последние 11 поражений минского «Динамо»
11.11.2019 22:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал серию поражений команды из 11 матчей.
– Даже в последние недели у команды были хорошие матчи, но после 11 поражений подряд игроки не теряют уверенность в правильности пути?
– Давайте внимательнее посмотрим на нашу серию поражений.
«Ак Барс». Играли лучше соперника, но уступили. Не было основного вратаря.
«Йокерит». Играли лучше, но уступили, провалив отрезок в третьем периоде. Снова не было основного вратаря.
«Витязь». Играли лучше, должны были побеждать. Опять без основного вратаря.
«Торпедо». Тут мы вообще не играли в хоккей.
«Динамо Рига» дома. Играли намного лучше.
«Салават Юлаев» в гостях. В этот вечер мы даже не достойны были выходить с ними на одну площадку.
Как видите, только в двух матчах из 11 мы были точно хуже соперника. И, поверьте, игроки заплатили за эту серьезную цену. Я верю, что они больше никогда не захотят выходить на игру неподготовленными.
Если посмотреть на картину целиком, то все не так и плохо, как люди думают.
Болельщики, которые продолжают нас поддерживать на «Минск-Арене», прекрасно понимают, что очень часто нам не хватает совсем чуть-чуть, – сказал Вудкрофт.
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