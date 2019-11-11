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Николай Ходасевич: «Непонятные процессы в «Шахтере» останутся. Продолжится круговорот легионеров в природе»
11.11.2019 23:22 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Известный журналист
«Все беды, все непонятные процессы в Солигорске – они останутся. В ближайшее зимнее межсезонье продолжится круговорот легионеров в природе... В Солигорске. Ну, мне почему-то так кажется.
Наверное, многих, кто этот сезон отсидел на скамеечке, спишут. Потом надо будет подписывать кого-нибудь другого, выстраивать новую команду. Будет ли она чемпионской? Конечно, будет в борьбе за тройку. «Шахтер» — самая стабильная команда последних 15 лет. Не выпадает ниоткуда, сражается за медали, участвует в еврокубках. До чемпионства только не дотянуться.
Но это проблема Солигорска, и пускай в них разбираются власти города», – сказал Ходасевич на своем
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Николай Ходасевич: «Непонятные процессы в «Шахтере» останутся. Продолжится круговорот легионеров в природе»
Известный журналист Николай Ходасевич поразмышлял о проблемах «Шахтера».
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