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Николай Ходасевич: «Непонятные процессы в «Шахтере» останутся. Продолжится круговорот легионеров в природе»

11.11.2019 23:22 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Известный журналист Николай Ходасевич поразмышлял о проблемах «Шахтера».

«Все беды, все непонятные процессы в Солигорске – они останутся. В ближайшее зимнее межсезонье продолжится круговорот легионеров в природе... В Солигорске. Ну, мне почему-то так кажется.

Наверное, многих, кто этот сезон отсидел на скамеечке, спишут. Потом надо будет подписывать кого-нибудь другого, выстраивать новую команду. Будет ли она чемпионской? Конечно, будет в борьбе за тройку. «Шахтер» — самая стабильная команда последних 15 лет. Не выпадает ниоткуда, сражается за медали, участвует в еврокубках. До чемпионства только не дотянуться.

Но это проблема Солигорска, и пускай в них разбираются власти города», – сказал Ходасевич на своем YouTube-канале.

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Известный журналист Николай Ходасевич поразмышлял о проблемах «Шахтера».
 
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