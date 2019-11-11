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Бушма стал соавтором рекорда чемпионатов Беларуси по количеству отраженных пенальти
11.11.2019 22:47 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Вратарь
Также подобное удавалось Виталию Варивончику (после 24 ударов) и Сергею Синицыну (41). Но Бушма опережает их по проценту отраженных ударов с 11-метровой отметки — 47,8. А среди всех голкиперов, которым с «точки» били не менее 10 раз, Бушма второй: он уступает лишь Андрею Сацункевичу — 58,3 (7 из 12).
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Вратарь «Торпедо-БелАЗ» Владимир Бушма в матче с «Энергетиком»-БГУ (1:2) отбил 11-метровый удар.
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