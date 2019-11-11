Бушма стал соавтором рекорда чемпионатов Беларуси по количеству отраженных пенальти

Источник материала: Tribuna.com

Вратарь Владимир Бушма в матче с «Энергетиком»-БГУ (1:2) отбил 11-метровый удар. 35-летний голкипер 11-й раз (из 23) отразил пенальти и стал соавтором рекорда чемпионатов.

Также подобное удавалось Виталию Варивончику (после 24 ударов) и Сергею Синицыну (41). Но Бушма опережает их по проценту отраженных ударов с 11-метровой отметки — 47,8. А среди всех голкиперов, которым с «точки» били не менее 10 раз, Бушма второй: он уступает лишь Андрею Сацункевичу — 58,3 (7 из 12).