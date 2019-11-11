ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

НБА. «Бостон» – «Даллас», «Клипперс» сыграют с «Торонто» и другие матчи

12.11.2019 00:09 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут шесть матчей.

Фаворит Востока «Бостон» примет «Даллас» Дончича и Порзингиса, «Клипперс» Ленарда дома сыграют с действующим чемпионом и бывшей командой звездного форварда «Торонто».

НБА

Регулярный чемпионат

Детройт – Миннесота 114:120 (26:41, 25:25, 30:26, 33:28)
Дата проведения
12 ноября, 03.00, «Little Caesars Arena»
Онлайн матча Статистика

Сан-Антонио – Мемфис 109:113 (22:35, 32:22, 26:34, 29:22)
Дата проведения
12 ноября, 03.30, «AT&T Center»
Онлайн матча Статистика

Бостон – Даллас 116:106 (25:21, 29:33, 30:25, 32:27)
Дата проведения
12 ноября, 03.30, «TD Garden»
Онлайн матча Статистика

Новый Орлеан – Хьюстон 93:104 (4 четверть)
Дата проведения
12 ноября, 04.00, «Smoothie King Center»
Онлайн матча Превью

Клипперс – Торонто
Дата проведения
12 ноября, 06.30, «Staples Center»
Онлайн матча Превью

Голден Стэйт – Юта
Дата проведения
12 ноября, 06.30, «Chase Center»
Онлайн матча Превью

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Оказывается, когда-то Леброн тоже был школьником. Но и тогда он уже считался великим и ругался с хейтерами

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут шесть матчей.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Николай Ходасевич: «Непонятные процессы в «Шахтере» останутся. Продолжится круговорот легионеров в природе»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика