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НБА. «Бостон» – «Даллас», «Клипперс» сыграют с «Торонто» и другие матчи
12.11.2019 00:09 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня в рамках регулярного чемпионата
Фаворит Востока «Бостон» примет «Даллас» Дончича и Порзингиса, «Клипперс» Ленарда дома сыграют с действующим чемпионом и бывшей командой звездного форварда
НБА
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут шесть матчей.
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