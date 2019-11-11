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Николай Золотов: «В отдельно взятом матче реально выиграть у любой команды. В том числе у брестского «Динамо». Постараемся продлить золотую интригу»

12.11.2019 09:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Защитник «Витебска» Николай Золотов считает, что его команде по силам обыграть брестское «Динамо». Напомним, что «Витебск» сыграет в гостях против брестского «Динамо» 24 ноября.

«Этот сезон складывается для нас крайне неудачно — до сих пор находимся на грани вылета. Плюс финишный календарь очень сложный. Впрочем, считаю, в отдельно взятом матче реально выиграть у любой команды. В том числе у брестского «Динамо». Постараемся сделать все, что от нас зависит. И заодно продлить золотую интригу», – сказал Золотов.

Напомним, брестскому «Динамо» достаточно набрать 2 очка в двух играх, чтобы гарантировать себе чемпионство.

 
Теги: Витебск
 
 
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Защитник «Витебска» Николай Золотов считает, что его команде по силам обыграть брестское «Динамо».
 
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