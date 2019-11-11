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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Второе место командной квалификации с чемпионата мира по брейк-дансу привезли столичные би-бои Второе место командной квалификации с чемпионата мира по брейк-дансу привезли столичные би-бои. Юные танцоры в категории 12+ соревновались во Франции. Они...

Второе место командной квалификации с чемпионата мира по брейк-дансу привезли столичные би-бои. Юные танцоры в категории 12+ соревновались во Франции. Они признаются: секрет успеха в ежедневных тренировках. Каждое занятие брейкеры разучивают новые виртуозные комбинации сложных элементов, чтобы поддерживать себя в форме. Перерыв у брейкеров короткий. Уже через две недели представлять Беларусь столичная команда отправится на престижный дэнс-фестиваль в Швейцарию.