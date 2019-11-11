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Второе место командной квалификации с чемпионата мира по брейк-дансу привезли столичные би-бои
12.11.2019 08:10 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTВторое место командной квалификации с чемпионата мира по брейк-дансу привезли столичные би-бои. Юные танцоры в категории 12+ соревновались во Франции. Они признаются: секрет успеха в ежедневных тренировках. Каждое занятие брейкеры разучивают новые виртуозные комбинации сложных элементов, чтобы поддерживать себя в форме. Перерыв у брейкеров короткий. Уже через две недели представлять Беларусь столичная команда отправится на престижный дэнс-фестиваль в Швейцарию.
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Второе место командной квалификации с чемпионата мира по брейк-дансу привезли столичные би-бои. Юные танцоры в категории 12+ соревновались во Франции. Они...
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