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"Юность" на "Чижовка-Арене" сыграет с "Ред Булл Мюнхен" в 1/8 финала Лиги чемпионов
12.11.2019 07:18 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTСтоличная "Юность" на "Чижовка-Арене" проведет сегодня первый матч 1/8 финала хоккейной Лиги чемпионов. В соперниках у наших хоккеистов трехкратный чемпион Германии "Ред Булл Мюнхен". С этой командой "Юность" уже встречалась на групповой стадии прошлогоднего розыгрыша. Тогда в обоих матчах победа досталась немцам. Прямая трансляция игры начнется на
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Столичная "Юность" на "Чижовка-Арене" проведет сегодня первый матч 1/8 финала хоккейной Лиги чемпионов. В соперниках у наших хоккеистов трехкратный чемпион Германии...
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