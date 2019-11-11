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"Юность" на "Чижовка-Арене" сыграет с "Ред Булл Мюнхен" в 1/8 финала Лиги чемпионов

12.11.2019 07:18 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Столичная "Юность" на "Чижовка-Арене" проведет сегодня первый матч 1/8 финала хоккейной Лиги чемпионов. В соперниках у наших хоккеистов трехкратный чемпион Германии "Ред Булл Мюнхен". С этой командой "Юность" уже встречалась на групповой стадии прошлогоднего розыгрыша. Тогда в обоих матчах победа досталась немцам. Прямая трансляция игры начнется на "Беларусь 2" в 18:50. Ответный поединок запланирован на 20 ноября.
 
 
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Столичная "Юность" на "Чижовка-Арене" проведет сегодня первый матч 1/8 финала хоккейной Лиги чемпионов. В соперниках у наших хоккеистов трехкратный чемпион Германии...
 
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