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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Юность" на "Чижовка-Арене" сыграет с "Ред Булл Мюнхен" в 1/8 финала Лиги чемпионов Столичная "Юность" на "Чижовка-Арене" проведет сегодня первый матч 1/8 финала хоккейной Лиги чемпионов. В соперниках у наших хоккеистов трехкратный чемпион Германии...

Столичная "Юность" на "Чижовка-Арене" проведет сегодня первый матч 1/8 финала хоккейной Лиги чемпионов. В соперниках у наших хоккеистов трехкратный чемпион Германии "Ред Булл Мюнхен". С этой командой "Юность" уже встречалась на групповой стадии прошлогоднего розыгрыша. Тогда в обоих матчах победа досталась немцам. Прямая трансляция игры начнется нав 18:50. Ответный поединок запланирован на 20 ноября.