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Александр Глеб: «У меня очень много родственников в России, поэтому я считаю эту страну родной, дружественной»
12.11.2019 09:39 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский футболист Александр Глеб рассказал, почему считает Россию дружественной страной.
- Ваши корни из России. Ваша мама приехала оттуда и осталась здесь жить.
– Недавно узнал полную версию этой истории. У моей матери в семье было девять детей, старшая сестра уехала в Минск работать. Дело к свадьбе шло, любимого человека здесь встретила. И моя мать с еще одной сестрой поехали просто в гости. Взяли подарки, вещей не брали. И в итоге приехали — и остались здесь на всю жизнь. Просто понравилось, тогда в Советском Союзе все переезжали из страны в страну, единые были.
У меня очень много родственников в России, поэтому я считаю эту страну родной, дружественной. Я там много времени в детстве провел», — говорит Глеб.
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Александр Глеб: «У меня очень много родственников в России, поэтому я считаю эту страну родной, дружественной»
Белорусский футболист Александр Глеб рассказал, почему считает Россию дружественной страной.
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