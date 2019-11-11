Александр Глеб: «У меня очень много родственников в России, поэтому я считаю эту страну родной, дружественной»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский футболист Александр Глеб рассказал, почему считает Россию дружественной страной.

- Ваши корни из России. Ваша мама приехала оттуда и осталась здесь жить.

– Недавно узнал полную версию этой истории. У моей матери в семье было девять детей, старшая сестра уехала в Минск работать. Дело к свадьбе шло, любимого человека здесь встретила. И моя мать с еще одной сестрой поехали просто в гости. Взяли подарки, вещей не брали. И в итоге приехали — и остались здесь на всю жизнь. Просто понравилось, тогда в Советском Союзе все переезжали из страны в страну, единые были.

У меня очень много родственников в России, поэтому я считаю эту страну родной, дружественной. Я там много времени в детстве провел», — говорит Глеб.