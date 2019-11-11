Нехайчик и Гутор готовы покинуть брестское «Динамо» по окончании сезона

Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник брестского «Динамо» Павел Нехайчик и голкипер Александр Гутор готовы покинуть брестское «Динамо» по окончании сезона и рассматривают иные варианты продолжения карьеры.

Отметим, что Нехайчик является капитаном команды и лучшим бомбардиром клуба в чемпионате с 12 мячами. Подробная статистика 31-летнего полузащитника здесь .

Гутор провел 24 матча в чемпионате, пропустил 15 мячей. Подробная статистика 30-летнего вратаря здесь .

По информации Tribuna.com, у обоих футболистов в конце текущего года заканчиваются контракты и они готовы рассмотреть другие варианты продолжения карьеры.