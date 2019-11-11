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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Михаил Захаров не устает сетовать на недостаточную квалификацию хоккеистов Экстралиги Михаил Захаров даже по итогам победного турнира в Риге не устает сетовать на недостаточную квалификацию хоккеистов Экстралиги, хотя это и так очевидно. Ситуацию...

Михаил Захаров даже по итогам победного турнира в Риге не устает сетовать на недостаточную квалификацию хоккеистов Экстралиги, хотя это и так очевидно. Ситуацию нужно исправлять, надежда на следующие поколения. Традиционный юниорский турнир на призы Президентского спортивного клуба - хорошая дискуссионная площадка на эту тему. И, конечно же, ни одни детско-юношеские соревнования не проходят сейчас без разговоров о революционных правилах в ДЮСШ.