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Михаил Захаров не устает сетовать на недостаточную квалификацию хоккеистов Экстралиги

12.11.2019 12:40 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Михаил Захаров даже по итогам победного турнира в Риге не устает сетовать на недостаточную квалификацию хоккеистов Экстралиги, хотя это и так очевидно. Ситуацию нужно исправлять, надежда на следующие поколения. Традиционный юниорский турнир на призы Президентского спортивного клуба -  хорошая дискуссионная площадка на эту тему. И, конечно же, ни одни детско-юношеские соревнования не проходят сейчас без разговоров о революционных правилах в ДЮСШ.
 
 
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Михаил Захаров даже по итогам победного турнира в Риге не устает сетовать на недостаточную квалификацию хоккеистов Экстралиги, хотя это и так очевидно. Ситуацию...
 
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