Олег Рыженков: «Если по итогу спринта в Кубке мира спортсмен не отбирается в гонку преследования, то его в основном составе меняет товарищ, ставший лучшим в Кубке IBU»

Источник материала: Tribuna.com

Старший тренер мужской сборной Беларуси Олег Рыженков рассказал о подготовке команды к сезону, а также о ротации спортсменов.

– Рассчитываем, что уже в ближайшее воскресенье у нас будет полноценный тренировочный день на втором снежном сборе в Контиолахти. Состав традиционный – это все спортсмены, что проходят межсезонную подготовку по линии национальной команды. Парней – семеро, барышень – на одну меньше. Костяк команды, как, видимо, понимают болельщики, сформирован.

Но, разумеется, в Контиолахти не обойдется без контрольных тренировок. Они помогут определить, кто отправится в ноябре в Эстерсунд, а кто начнет сезон с гонок Кубка IBU. Но ротация будет, и ее принципы – справедливые и не вызывающие сомнений, традиционно четко прописаны федерацией. С ними ознакомлены все спортсмены.

Например, если по итогу спринта в розыгрыше Кубка мира спортсмен не отбирается в гонку преследования – остается в седьмом десятке, то его в основном составе меняет товарищ, ставший лучшим в Кубке IBU, – рассказал Рыженков.