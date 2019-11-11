Источник материала: Tribuna.com

Белорусский нападающий Никита Комаров покинул «Витязь». Контракт расторгнут по обоюдному согласию.

Комаров перешел в «Витязь» летом 2018 года. В текущем сезоне КХЛ форвард провел 6 матчей и не набрал очков.

Ранее белорусский форвард отказался от выступления за национальную сборную страны, чтобы не считаться в подмосковном клубе легионеров. Позже статус белорусов в КХЛ пересмотрели.

Ранее контракт с «Витязем», и также по взаимному согласию, расторг защитник Николай Стасенко.