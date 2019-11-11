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Комаров покинул «Витязь»
12.11.2019 13:43 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский нападающий Никита Комаров покинул «Витязь». Контракт расторгнут по обоюдному согласию.
Комаров перешел в «Витязь» летом 2018 года. В текущем сезоне КХЛ форвард провел 6 матчей и не набрал очков.
Ранее белорусский форвард отказался от выступления за национальную сборную страны, чтобы не считаться в подмосковном клубе легионеров. Позже статус белорусов в КХЛ пересмотрели.
Ранее контракт с «Витязем», и также по взаимному согласию, расторг защитник Николай Стасенко.
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Белорусский нападающий Никита Комаров покинул «Витязь».
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