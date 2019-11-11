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Николай Шпилевский: «Савин – чистейший сплетник, негодяй, блогер, который хайпом хочет прославиться»
12.11.2019 13:39 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Агент Николай Шпилевский рассказал, что адвокаты занимаются подготовкой иска к российскому блогеру Евгению Савину.
– Я просто в шоке от всего происходящего. Мои адвокаты сейчас занимаются данным вопросом. Для меня Савин – чистейший сплетник, негодяй, блогер, который хайпом хочет прославиться. Все наши с Сашей вопросы – это лично наши вопросы, которые давно урегулированы.
Могу сказать следующее: если кто-то хочет меня раскрутить на вещи, на какие-то слова о Глебе, я не буду ничего говорить. Я не такой человек. У Саши все нормально, у меня все отлично. Если Савину захотелось решить ситуацию таким образом, вспомнить наш общий с Сашей прокол десятилетней давности, это другие вопросы. Но чисто юридически я не сделал ни одной ошибки, которая могла бы негативно на все повлиять, – сказал Шпилевский.
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Николай Шпилевский: «Савин – чистейший сплетник, негодяй, блогер, который хайпом хочет прославиться»
Агент Николай Шпилевский рассказал, что адвокаты занимаются подготовкой иска к российскому блогеру Евгению Савину.
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