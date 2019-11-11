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Игроки «Юве» ждут от Роналду извинений за поведение в матче с «Миланом», Паратичи звонил Мендешу

12.11.2019 13:51 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Игроки «Ювентуса» остались недовольны поведением форварда Криштиану Роналду после замены в матче с «Миланом», утверждает La Gazzetta dello Sport.

Португалец, напомним, на 54-й минуте уступил место на поле Пауло Дибале, а сам отправился сразу в раздевалку и покинул стадион до окончания игры.

«Ювентус» действительно решил не штрафовать Роналду, но спортивный директор Фабио Паратичи связался с агентом Роналду Жорже Мендешем, чтобы тот поговорил на эту тему с Криштиану.

Футболисты же ждут от Роналду извинений за свой поступок, пишет источник.

 
 
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Игроки «Ювентуса» остались недовольны поведением форварда Криштиану Роналду после замены в матче с «Миланом», утверждает La Gazzetta dello Sport.
 
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