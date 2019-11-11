|
Игроки «Юве» ждут от Роналду извинений за поведение в матче с «Миланом», Паратичи звонил Мендешу
12.11.2019 13:51 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Игроки «Ювентуса» остались недовольны поведением форварда
Португалец, напомним, на 54-й минуте уступил место на поле
Футболисты же ждут от Роналду извинений за свой поступок, пишет источник.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Игроки «Ювентуса» остались недовольны поведением форварда Криштиану Роналду после замены в матче с «Миланом», утверждает La Gazzetta dello Sport.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)