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Хабиб о президентстве Путина: «Такое впечатление, что он очень устал от всей этой суеты»
12.11.2019 18:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Чемпион UFC в легком весе
«Виделся с ним пару раз, и эти встречи произвели на меня такое впечатление, что он очень устал от всей этой суеты.
Спросил у него, как он справляется со своей работой, живет в таком бешеном ритме.
Путин ответил, что занимается спортом, плавает, уделяет внимание здоровому образу жизни. Это помогает ему снять стресс», – рассказал Нурмагомедов.
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Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поделился впечатлениями о президенте России Владимире Путине.
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