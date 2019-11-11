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Хабиб о президентстве Путина: «Такое впечатление, что он очень устал от всей этой суеты»

12.11.2019 18:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поделился впечатлениями о президенте России Владимире Путине.

«Виделся с ним пару раз, и эти встречи произвели на меня такое впечатление, что он очень устал от всей этой суеты.

Спросил у него, как он справляется со своей работой, живет в таком бешеном ритме.

Путин ответил, что занимается спортом, плавает, уделяет внимание здоровому образу жизни. Это помогает ему снять стресс», – рассказал Нурмагомедов.

Хабиб закончит карьеру через два боя из-за сгонки веса. Фергюсон, Сен-Пьер и Конор – с кем он еще успеет подраться?

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Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поделился впечатлениями о президенте России Владимире Путине.
 
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