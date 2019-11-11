Хабиб о президентстве Путина: «Такое впечатление, что он очень устал от всей этой суеты»

Источник материала: Tribuna.com

Чемпион UFC в легком весе поделился впечатлениями о президенте России Владимире Путине.

«Виделся с ним пару раз, и эти встречи произвели на меня такое впечатление, что он очень устал от всей этой суеты.

Спросил у него, как он справляется со своей работой, живет в таком бешеном ритме.

Путин ответил, что занимается спортом, плавает, уделяет внимание здоровому образу жизни. Это помогает ему снять стресс», – рассказал Нурмагомедов.

Хабиб закончит карьеру через два боя из-за сгонки веса. Фергюсон, Сен-Пьер и Конор – с кем он еще успеет подраться?

Артем Лобов: «У меня осталось незавершенное дело с Хабибом»