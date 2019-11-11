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Наталья Журавель: «Зайцев возмущался даже тогда, когда команда побеждала. Ему хотелось, чтобы футболисты позлее были. Вове это не нравилось»

12.11.2019 18:23 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Вдова Владимира Журавеля Наталья рассказала о взаимоотношениях мужа с главой брестского «Динамо» Александром Зайцевым.

– Как развивалось общение Журавеля и Зайцева?

– Вова для начала изучил всех, кто играет в Бресте, и сказал, кого он хочет заполучить. В итоге они пришли к консенсусу по футболистам и условиям. Поехал.

– И с каким настроением чаще звонил из Бреста?

– Чаще оно было не очень. Александр Николаевич возмущался даже тогда, когда команда побеждала. Ему хотелось, чтобы футболисты позлее были, более боевитыми. Вове это не нравилось, он говорил: «Зачем? Я – тренер, и сам знаю, как нужно работать с футболистами». Это был совершенно новый опыт для мужа. Постоянные переписки, контроль... Вова даже не подозревал, что такой руководитель так скрупулезно будет относиться ко всему, что происходит в команде.

Тем не менее, они очень хорошо относились друг к другу. Когда Вовы не стало, я Зайцева открыла по-новому. Он меня по-хорошему очень удивил. Александр Николаевич встречался со мной, интересовался, как дела у детей, помог с деньгами на памятник и пригласил в Брест на открытие этого сезона. Меня хоть никто не знал, но окружили вниманием. Ко мне приставили агента Милевского Александра Панкова, который всячески помогал, и я ему как-то сказала: «Ты должен меня познакомить с Милевским!» И когда утром увидела его на завтраке в отеле, Панков подвел меня к Миле. Заметив меня, Артем сказал: «Я вас откуда-то знаю». А я отвечаю: «Да нет же, ты меня не можешь знать и нигде не видел». И тут Милевский говорит: «Я вспомнил! Когда Иваныч открывал ноутбук, то на заставке появлялась ваша фотография». А в лифте, когда ехала в номер, познакомилась с Гутором. До этого я и не знала Вовиных футболистов, – сказала Наталья.

«Организм не отвечал на лечение, но Вова даже не задумывался о смерти». Наталья Журавель – о том, каким был ее муж

 
Теги: Брест
 
 
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Вдова Владимира Журавеля Наталья рассказала о взаимоотношениях мужа с главой брестского «Динамо» Александром Зайцевым.
 
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