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Брестское «Динамо» показало момент с попаданием мяча в руку защитника «Ислочи» Рахманова

12.11.2019 19:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Брестское «Динамо» показало момент с попаданием мяча в руку защитника «Ислочи» Артема Рахманова. Напомним, что эпизод произошел в минувшем туре на 81-й минуте матча.

Главный арбитр встречи Амин Кургхели никак не отреагировал на этот эпизод. Игра закончилась со счетом 1:1.

 
 
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Брестское «Динамо» показало момент с попаданием мяча в руку защитника «Ислочи» Артема Рахманова.
 
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