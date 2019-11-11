Брестское «Динамо» показало момент с попаданием мяча в руку защитника «Ислочи» Рахманова

Источник материала: Tribuna.com

Брестское «Динамо» показало момент с попаданием мяча в руку защитника «Ислочи» Артема Рахманова. Напомним, что эпизод произошел в минувшем туре на 81-й минуте матча.

Главный арбитр встречи Амин Кургхели никак не отреагировал на этот эпизод. Игра закончилась со счетом 1:1.