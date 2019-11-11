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Брестское «Динамо» показало момент с попаданием мяча в руку защитника «Ислочи» Рахманова
12.11.2019 19:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Брестское «Динамо» показало момент с попаданием мяча в руку защитника «Ислочи» Артема Рахманова. Напомним, что эпизод произошел в минувшем туре на 81-й минуте матча.
Главный арбитр встречи Амин Кургхели никак не отреагировал на этот эпизод. Игра закончилась со счетом 1:1.
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Брестское «Динамо» показало момент с попаданием мяча в руку защитника «Ислочи» Артема Рахманова.
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