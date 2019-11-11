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Лэмпард ввел штрафы в «Челси»: 20 тысяч фунтов за опоздание на тренировку, 500 в минуту за опоздание на собрание

12.11.2019 19:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Стали известны размеры штрафов игроков «Челси» при тренере Фрэнке Лэмпарде.

В команде штрафуют на 20 тысяч фунтов за опоздание на тренировку. На 10 тысяч игрока оштрафуют если он не сообщит о болезни перед выходным или за 1,5 часа до начала тренировки.

На 5 тысяч игрока оштрафуют, если он покинет стадион после игры не на клубном автобусе, не проинформировав главного тренера или его ассистента за 48 часов до этого, а также за отказ от участия в клубных мероприятиях.

На 2,5 тысячи игроков наказывают за опоздание на матч или отбытие команды, а также за поздний приход на лечение и медицинские процедуры.

Тысячу фунтов игрок заплатит, если его телефон зазвонит в столовой или во время собрания команды, а также, если он появится в день матча или отбытия команды на выезд не в клубной атрибутике. Также на эту сумму игрока оштрафуют в случае опоздания на разминку.

Стоит отметить, что за опоздание на командные собрания клуб штрафует игроков на 500 фунтов в минуту.

Также стало известно, что штрафы должны быть заплачены в течение 14 дней. В противном случае их размер удвоится.

Кроме того, Лэмпард запретил агентам появляться на базе, если визит заранее официально не согласован.

За этот «Челси» хочется болеть: он живой, неидеальный и молодой

Лэмпард ввел штрафы в «Челси»: 20 тысяч фунтов за опоздание на тренировку, 500 в минуту за опоздание на собрание

Фото: Daily Mail

 
 
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Стали известны размеры штрафов игроков «Челси» при тренере Фрэнке Лэмпарде.
 
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