«Барселона» и «ПСЖ» хотят подписать Джана зимой и могут заплатить за него 40-50 млн евро

Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник Эмре Джан хочет покинуть клуб.

Джан крайне разочарован своим непопаданием в заявку «Ювентуса» на Лигу чемпионов. У игрока не сложились отношения с главным тренером команды Маурицио Сарри.

По информации Diario Sport, зимой на хавбека будут претендовать и «ПСЖ». Сообщается, что сделка оценивается в районе 40-50 млн евро.

«Барселона» готова продать полузащитника Ивана Ракитича и Карлеса Аленью для того, чтобы освободить место в составе для Джана.

хочет пригласить Джана, потому что нуждается в игроке на позицию «бокс-ту-бокс». Во французском клубе считают, что Марко Верратти и Андер Эррера – это креативные полузащитники, которые не могут выполнять такие функции. «ПСЖ» считается фаворитом в борьбе за Джана.

В этом сезоне Джан провел за «Ювентус» 4 игры в Серии А и не отметился результативными действиями.