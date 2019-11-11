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«Барселона» и «ПСЖ» хотят подписать Джана зимой и могут заплатить за него 40-50 млн евро
12.11.2019 20:34 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Полузащитник
Джан крайне разочарован своим непопаданием в заявку «Ювентуса» на Лигу чемпионов. У игрока не сложились отношения с главным тренером команды Маурицио Сарри.
По информации Diario Sport, зимой на хавбека будут претендовать
«Барселона» готова продать полузащитника Ивана Ракитича и Карлеса Аленью для того, чтобы освободить место в составе для Джана.
В этом сезоне Джан провел за «Ювентус» 4 игры в Серии А и не отметился результативными действиями.
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Полузащитник «Ювентуса» Эмре Джан хочет покинуть клуб.
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