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«Барселона» и «ПСЖ» хотят подписать Джана зимой и могут заплатить за него 40-50 млн евро

12.11.2019 20:34 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник «Ювентуса» Эмре Джан хочет покинуть клуб.

Джан крайне разочарован своим непопаданием в заявку «Ювентуса» на Лигу чемпионов. У игрока не сложились отношения с главным тренером команды Маурицио Сарри.

По информации Diario Sport, зимой на хавбека будут претендовать «Барселона» и «ПСЖ». Сообщается, что сделка оценивается в районе 40-50 млн евро. 

«Барселона» готова продать полузащитника Ивана Ракитича и Карлеса Аленью для того, чтобы освободить место в составе для Джана.

«ПСЖ» хочет пригласить Джана, потому что нуждается в игроке на позицию «бокс-ту-бокс». Во французском клубе считают, что Марко Верратти и Андер Эррера – это креативные полузащитники, которые не могут выполнять такие функции. «ПСЖ» считается фаворитом в борьбе за Джана.

В этом сезоне Джан провел за «Ювентус» 4 игры в Серии А и не отметился результативными действиями. 

 
 
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