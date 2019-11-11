Алексей Мелешкевич: «На «Красаву» нужно получить международный трансферный сертификат. Он реально на нашем уровне в большом порядке»

Источник материала: Tribuna.com

Алексей Мелешкевич, соучредитель дзержинского , рассказал о подписании контракта с блогером Евгением Савиным.

– Мы подписали предварительный контракт с . В следующем году он проведет минимум один матч за «Арсенал». Тут же сейчас нужно получить международный трансферный сертификат на него, медобследование. И потом мы его заявим

- Для чего он нужен? Это как пиар «Арсенала» больше?

– я не думаю, что он что-то испортит. Он вышел на тренировку, и он реально на нашем уровне в большом порядке. Конечно, это привлечение внимания. «Красава» сейчас популярный блогер. Когда люди написали, что он у нас на тренировке, то люди с Дзержинска бросали работу, чтобы на него посмотреть. И ребята расцвели, – сказал Мелешкевич в эфире « Спорт-кадра ».

Напомним, что последний клуб, за который играл Савин, была «Тюмень» (ФНЛ). В сезоне 2014/2015 он провел за эту команду 12 матчей и забил 3 мяча.

Савин сыграет за дзержинский «Арсенал» в сезоне 2020 минимум один матч