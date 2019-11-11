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Алексей Мелешкевич: «На «Красаву» нужно получить международный трансферный сертификат. Он реально на нашем уровне в большом порядке»
12.11.2019 20:58 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Алексей Мелешкевич, соучредитель дзержинского
– Мы подписали предварительный контракт с
- Для чего он нужен? Это как пиар «Арсенала» больше?
– я не думаю, что он что-то испортит. Он вышел на тренировку, и он реально на нашем уровне в большом порядке. Конечно, это привлечение внимания. «Красава» сейчас популярный блогер. Когда люди написали, что он у нас на тренировке, то люди с Дзержинска бросали работу, чтобы на него посмотреть. И ребята расцвели, – сказал Мелешкевич в эфире «
Напомним, что последний клуб, за который играл Савин, была «Тюмень» (ФНЛ). В сезоне 2014/2015 он провел за эту команду 12 матчей и забил 3 мяча.
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Алексей Мелешкевич: «На «Красаву» нужно получить международный трансферный сертификат. Он реально на нашем уровне в большом порядке»
Алексей Мелешкевич, соучредитель дзержинского «Арсенала», рассказал о подписании контракта с блогером Евгением Савиным.
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