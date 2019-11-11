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Игроки дзержинского «Арсенала» Пацко и Ловец отправятся на стажировку в шведский АФК «Эскильстуна»
12.11.2019 21:09 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Игроки дзержинского «Арсенала» Никита Пацко и Юрий Ловец отправятся на стажировку в шведский АФК «Эскильстуна».
«Если тренер АФК скажет, что ему нужны эти футболисты, то они перейдут туда», – сказал соучредитель дзержинского «Арсенала» Алексей Мелешкевич в эфире «
Напомним, что Пацко и Ловец в январе 2018 года покинули «Торпедо» Минск.
Ранее в АФК играл защитник «Ислочи» Артем Рахманов.
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Игроки дзержинского «Арсенала» Никита Пацко и Юрий Ловец отправятся на стажировку в шведский АФК «Эскильстуна».
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