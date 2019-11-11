Игроки дзержинского «Арсенала» Пацко и Ловец отправятся на стажировку в шведский АФК «Эскильстуна»

Источник материала: Tribuna.com

Игроки дзержинского «Арсенала» Никита Пацко и Юрий Ловец отправятся на стажировку в шведский АФК «Эскильстуна».

«Если тренер АФК скажет, что ему нужны эти футболисты, то они перейдут туда», – сказал соучредитель дзержинского «Арсенала» Алексей Мелешкевич в эфире « Спорт-кадра ».

Напомним, что Пацко и Ловец в январе 2018 года покинули «Торпедо» Минск.

Ранее в АФК играл защитник «Ислочи» Артем Рахманов.