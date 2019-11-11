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Скардино родила сына
12.11.2019 21:41 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Олимпийская чемпионка Пхенчхана по биатлону Надежда Скардино родила сына.
Это случилось 10 ноября в 5-м роддоме Минска,
О том, что Скардино ждет ребенка, стало известно еще в начале августа. А примерно через две недели она вышла замуж за своего бойфренда, швейцарского биатлониста Мартина Ягера.
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Олимпийская чемпионка Пхенчхана Надежда Скардино родила сына.
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