Источник материала: Tribuna.com

Олимпийская чемпионка Пхенчхана по биатлону Надежда Скардино родила сына.

Это случилось 10 ноября в 5-м роддоме Минска, сообщает TUT.BY.

О том, что Скардино ждет ребенка, стало известно еще в начале августа. А примерно через две недели она вышла замуж за своего бойфренда, швейцарского биатлониста Мартина Ягера.