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Минское «Динамо» прервало серию из 11 поражений, обыграв «Торпедо»
12.11.2019 22:04 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Минское «Динамо» сегодня по буллитам одолело «Торпедо» – 6:5.
Таким образом, команда Вудкрофта прервала серию из 11 поражений подряд. Минское «Динамо» занимает 11-е место на Западе КХЛ, отставая от «Локомотива», который идет 8-м, на 6 очков.
В следующем матче 13 ноября «зубры» у себя дома сыграют против «Витязя».
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Минское «Динамо» сегодня по буллитам одолело «Торпедо» – 6:5.
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