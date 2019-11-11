Минское «Динамо» прервало серию из 11 поражений, обыграв «Торпедо»

Источник материала: Tribuna.com

Минское «Динамо» сегодня по буллитам одолело «Торпедо» – 6:5.

Таким образом, команда Вудкрофта прервала серию из 11 поражений подряд. Минское «Динамо» занимает 11-е место на Западе КХЛ, отставая от «Локомотива», который идет 8-м, на 6 очков.

В следующем матче 13 ноября «зубры» у себя дома сыграют против «Витязя».