Виталий Жуковский: «Это год брестского «Динамо». Давайте признаем. Фортуна и так далее»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский поделился мнением об игре брестского «Динамо».

«Ну, это год Бреста. Давайте признаем. Фортуна и так далее. Ребята, тренерский штаб и руководство все делали для достижения результата», – сказал Жуковский в эфире « Спорт-Кадра ».