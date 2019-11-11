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Виталий Жуковский: «Это год брестского «Динамо». Давайте признаем. Фортуна и так далее»

12.11.2019 22:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский поделился мнением об игре брестского «Динамо».

«Ну, это год Бреста. Давайте признаем. Фортуна и так далее. Ребята, тренерский штаб и руководство все делали для достижения результата», – сказал Жуковский в эфире «Спорт-Кадра».

 
Теги: Брест
 
 
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Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский поделился мнением об игре брестского «Динамо».
 
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