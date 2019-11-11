|
Виталий Жуковский: «Это год брестского «Динамо». Давайте признаем. Фортуна и так далее»
12.11.2019 22:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский поделился мнением об игре брестского «Динамо».
«Ну, это год Бреста. Давайте признаем. Фортуна и так далее. Ребята, тренерский штаб и руководство все делали для достижения результата», – сказал Жуковский в эфире «
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский поделился мнением об игре брестского «Динамо».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)