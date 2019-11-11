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Дмитрий Камышик: «У сборной есть задача, новый смысл – побеждать и попасть на Олимпиаду»

12.11.2019 22:38 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Полусредний СКА и сборной Беларуси Дмитрий Камышик рассказал о задачах национальной команды.

- Насколько изменилась сборная с 2015-о года

– Сейчас команда такая... 50% молодых и 50% стариков. Суть команды осталась прежняя. Главный тренер остался прежний. Как будто этих 4 лет и не было. Только новые лица в сборной, точнее, я – новое лицо (улыбается). Они давно в ней.

- Вы говорили о каких-то новшествах в сборной

– У нас есть задача, новый смысл – побеждать и попасть на Олимпиаду. Сборная выросла за эти годы, пока меня не было, – сказал Камышик в эфире «Спорт-Кадра».

Напомним, что в 2016-м гандболист попал в тяжелую автоаварию, поставившую под сомнение продолжение карьеры. Но в прошлом году он вернулся на площадку.

 
 
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Полусредний СКА и сборной Беларуси Дмитрий Камышик рассказал о задачах национальной команды.
 
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