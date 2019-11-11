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Дмитрий Камышик: «У сборной есть задача, новый смысл – побеждать и попасть на Олимпиаду»
12.11.2019 22:38 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Полусредний СКА и сборной Беларуси Дмитрий Камышик рассказал о задачах национальной команды.
- Насколько изменилась сборная с 2015-о года
– Сейчас команда такая... 50% молодых и 50% стариков. Суть команды осталась прежняя. Главный тренер остался прежний. Как будто этих 4 лет и не было. Только новые лица в сборной, точнее, я – новое лицо (улыбается). Они давно в ней.
- Вы говорили о каких-то новшествах в сборной
– У нас есть задача, новый смысл – побеждать и попасть на Олимпиаду. Сборная выросла за эти годы, пока меня не было, – сказал Камышик в эфире «
Напомним, что в 2016-м гандболист попал в тяжелую автоаварию, поставившую под сомнение продолжение карьеры. Но в прошлом году он вернулся на площадку.
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Полусредний СКА и сборной Беларуси Дмитрий Камышик рассказал о задачах национальной команды.
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