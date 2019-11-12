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Артем Демков: «Видите, выиграли. Наверное, боженька услышал наше старание, нашу работу и вознаградил нас победой»
12.11.2019 23:58 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Нападающий минского
– Видите, выиграли. Наверное, боженька услышал наше старание, нашу работу и вознаградил нас победой
– Но в обороне не очень хорошо.
– Да, в обороне есть вопросы. Надо играть уверенно. Особенно, когда мы не вывозим шайбу из зоны, и начинается карусель у наших ворот.
- Крэйг говорил, что последние кадровые изменения должны как-то встряхнуть команду- это получилось?
– Не знаю, время покажет. На данный момент, мы победили. Дай бог, посмотрим. Пока что одна игра только выиграна, – сказал Демков.
Напомним, что вчера минское «Динамо»
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Артем Демков: «Видите, выиграли. Наверное, боженька услышал наше старание, нашу работу и вознаградил нас победой»
Нападающий минского «Динамо» Артем Демков подвел итог матча против «Торпедо» (6:5 Б).
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