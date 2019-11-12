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Артем Демков: «Видите, выиграли. Наверное, боженька услышал наше старание, нашу работу и вознаградил нас победой»

12.11.2019 23:58 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Нападающий минского «Динамо» Артем Демков подвел итог матча против «Торпедо» (6:5 Б).

– Видите, выиграли. Наверное, боженька услышал наше старание, нашу работу и вознаградил нас победой

– Но в обороне не очень хорошо.

– Да, в обороне есть вопросы. Надо играть уверенно. Особенно, когда мы не вывозим шайбу из зоны, и начинается карусель у наших ворот.

- Крэйг говорил, что последние кадровые изменения должны как-то встряхнуть команду- это получилось?

– Не знаю, время покажет. На данный момент, мы победили. Дай бог, посмотрим. Пока что одна игра только выиграна, – сказал Демков.

Напомним, что вчера минское «Динамо» посетило храм Всех Святых.

 
 
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Нападающий минского «Динамо» Артем Демков подвел итог матча против «Торпедо» (6:5 Б).
 
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