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Слуцкий об СССР: «Мы думали, что живем в лучшей стране в мире. Была серьезная пропаганда»

12.11.2019 23:56 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий рассказал о своем детстве в СССР.

«Это было советское время. У всех была одинаковая одежда, одинаковая форма, одинаковые квартиры, одинаковая еда. Все было одинаковым у всех. Но это было счастливое время, потому что, когда ты ребенок, ты автоматически счастлив.

Все думали, что мы живем в лучшей стране в мире, потому что была серьезная пропаганда – капиталистические страны плохи, потому что у них есть богатые и бедные, а у нас все одинаковое. 

И конечно, я даже не представлял, что могу что-то делать за пределами России или даже уехать в другую страну.

Впервые за границей я был в Бельгии. Мы играли на турнире, мне было 17 лет. И это было как побывать в космосе, на другой планете, потому что это была совершенно другая культура, все совершенно другое. Например, мы не ели никогда какого-то особенного мороженого или особых конфет.

Для нас все было в новинку. Мне 17, и я такой: «Как такое возможно? Этого не может быть. Вы живете довольно хорошо», – сказал Слуцкий.

Слуцкий в голландском шоу впервые рассказал о разводе. А еще о СССР, разнице в менталитетах и том самом судье

 
 
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Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий рассказал о своем детстве в СССР.
 
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