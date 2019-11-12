Валерий Исаев: «Раздражает реакция всех игроков «Динамо» Брест на решения судей. Это совсем не чемпион страны»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский агент Валерий Исаев прокомментировал влог брестского «Динамо», где клуб показал попадание мяча в руку защитника «Ислочи» Артема Рахманова.

«Я за смену чемпиона в любом чемпионате. Конечно, гегемония БАТЭ столько лет не есть хорошо для первенства РБ. Но все победы были честными и заслуженными. Последние игр 10 «Динамо» Брест совсем не радуют. Чемпионами нужно становиться самим: без судей и соперников (хотя это тоже составляющие футбола).

Раздражает реакция всех игроков «Динамо» на решения судей. Уже реакция, доходящая до истерики. Парни, на поле скоро выйдут все менеджеры клуба во главе с хозяином и сами выиграют матч!

После поддержки Диего и самолетов в Гомель осталось посадить самолет на зеленый газон Бреста. Мы уже все увидели и поняли. Милевский – лидер(и это правда), менеджмент шикарный, поддержка хозяина максимальна, но это совсем не чемпион страны пока. Смотрим дальше», – написал Исаев в своем Facebook.