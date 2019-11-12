ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

НХЛ. «Рейнджерс» примут «Питтсбург», «Флорида» в гостях у «Бостона», «Сент-Луис» против «Аризоны»

13.11.2019 00:01 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

НХЛ

Регулярный чемпионат

Монреаль – Коламбус 3:2 (0:1, 0:0, 2:1)
Дата проведения
13 ноября, 03.00, «Centre Bell»
Онлайн матча Видео
0:1 – 16 Робинсон (Веренски, Бемстрем)
1:1 – 43 Галлахер (Уэбер, Мете)
1:2 – 58 Веренски (Эткинсон, Нэш)
2:2 – 59 Татар (Дано, Сузуки)

 

Бостон – Флорида 4:5 (0:0, 4:0, 0:4)
Дата проведения
13 ноября, 03.00, «TD Garden»
Онлайн матча Видео
1:0 – 31 Пастрняк (Бержерон)
2:0 – 34 Нордстрем (Койл)
3:0 – 37 Бьорк (Маршанд, Крейчи)
4:0 – 39 Хара (Хейнен, Крейчи)
4:1 – 40 Экблад (Барков, Йэндл)
4:2 – 45 Ватрано (Юбердо)
4:3 – 49 Хоффман (Юбердо, Йэндл)
4:4 – 58 Йэндл (Юбердо, Барков)

 

Рейнджерс – Питтсбург 3:2 (2:0, 0:2, 0:0)
Дата проведения
13 ноября, 03.30, «Madison Square Garden»
Онлайн матча Видео
1:0 – 6 Какко (Деанджело, Лемье)
2:0 – 19 Фокс (Хитил, Панарин)
2:1 – 21 Шульц (Малкин, Петтерссон)
2:2 – 32 Макканн (Симон)
3:2 – 62 Какко (Фокс)

 

Виннипег – Колорадо 0:2 (3 период)
Дата проведения
13 ноября, 04.00, «MTS Centre»
Онлайн матча Видео
0:1 – 19 Макар (Коул, Маккиннон)
0:2 – 40 Маккиннон (Донской, Калверт)

 

Сент-Луис – Аризона 2:1 (3 период)
Дата проведения
13 ноября, 04.00, «Scottrade Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 17 Шварц (Пьетранжело, Шенн)
1:1 – 26 Келлер ()
2:1 – 35 Парайко (Барбашев, Сундквист)
2:2 – 45 Гарланд ()

 

Ванкувер – Нэшвилл 0:0 (1 период)
Дата проведения
13 ноября, 06.00, «Rogers Arena»
Онлайн матча Видео

 

Анахайм – Детройт 0:0 (1 период)
Дата проведения
13 ноября, 06.00, «Honda Center»
Онлайн матча Видео

 

Лос-Анджелес – Миннесота
Дата проведения
13 ноября, 06.30, «Staples Center»
Онлайн матча Видео

 

Сан-Хосе – Эдмонтон
Дата проведения
13 ноября, 06.30, «SAP Center at San Jose»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица НХЛ

Статистика НХЛ 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
НХЛ Регулярный чемпионат ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
 
Новости дня
Новости спорта
 
НБА. «Юта» – «Бруклин», «Финикс» примет «Лейкерс» и другие матчи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика