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НБА. «Юта» – «Бруклин», «Финикс» примет «Лейкерс» и другие матчи
13.11.2019 00:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня в рамках регулярного чемпионата
«Юта» дома сыграет с «Бруклином» Ирвинга. Команда-открытие нового сезона «Финикс» примет
НБА
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут восемь матчей.
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