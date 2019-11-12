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НБА. «Юта» – «Бруклин», «Финикс» примет «Лейкерс» и другие матчи

13.11.2019 00:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут восемь матчей.

«Юта» дома сыграет с «Бруклином» Ирвинга. Команда-открытие нового сезона «Финикс» примет «Лейкерс».

НБА

Регулярный чемпионат

Филадельфия – Кливленд 98:97 (24:21, 30:27, 28:30, 16:19)
Дата проведения
13 ноября, 03.00, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча Статистика

Индиана – Оклахома-Сити 111:85 (31:25, 21:17, 34:20, 25:23)
Дата проведения
13 ноября, 03.00, «Bankers Life Fieldhouse»
Онлайн матча Статистика

Майами – Детройт 117:108 (28:17, 31:20, 33:35, 25:36)
Дата проведения
13 ноября, 03.30, «American Airlines Arena»
Онлайн матча Статистика

Чикаго – Нью-Йорк 101:89 (4 четверть)
Дата проведения
13 ноября, 04.00, «United Center»
Онлайн матча Превью

Юта – Бруклин 53:64 (2 четверть)
Дата проведения
13 ноября, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
Онлайн матча Превью

Финикс – Лейкерс 58:60 (2 четверть)
Дата проведения
13 ноября, 05.00, «Talking Stick Resort Arena»
Онлайн матча Превью

Денвер – Атланта 54:63 (2 четверть)
Дата проведения
13 ноября, 05.00, «Pepsi Center»
Онлайн матча Превью

Сакраменто – Портленд
Дата проведения
13 ноября, 06.00, «Golden 1 Center»
Онлайн матча Превью

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Оказывается, когда-то Леброн тоже был школьником. Но и тогда он уже считался великим и ругался с хейтерами

 
 
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут восемь матчей.
 
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