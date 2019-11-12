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Кубок ФИБА. «Цмокi» сыграют с «Левски»
13.11.2019 09:12 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Кубок ФИБА
Группа F
Левски (Болгария) – Цмокi-Мiнск (Беларусь)
13 ноября, 20.00
Положение команд: Цмокi-Мiнск – 3-0, Киев-Баскет – 2-1, Левски – 1-2, Днипро – 0-2.
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Кубок ФИБА Группа F Левски (Болгария) – Цмокi-Мiнск (Беларусь) 13 ноября, 20.00 Положение команд: Цмокi-Мiнск – 3-0, Киев-Баскет – 2-1, Левски – 1-2, Днипро – 0-2.
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