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Кубок ФИБА. «Цмокi» сыграют с «Левски»

13.11.2019 09:12 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Кубок ФИБА

Группа F

Левски (Болгария) – Цмокi-Мiнск (Беларусь)

13 ноября, 20.00

Положение команд: Цмокi-Мiнск – 3-0, Киев-Баскет – 2-1, Левски – 1-2, Днипро – 0-2.

 
 
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Кубок ФИБА Группа F Левски (Болгария) – Цмокi-Мiнск (Беларусь) 13 ноября, 20.00 Положение команд: Цмокi-Мiнск – 3-0, Киев-Баскет – 2-1, Левски – 1-2, Днипро – 0-2.
 
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